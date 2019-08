ERC Junior: Ingram punta al titolo per poi ambire alla corona assoluta

Chris Ingram vorebbe vincere il titolo in ERC1 Junior per poi proseguire la rincorsa al primo posto assoluto del FIA European Rally Championship.

Al Barum Czech Rally Zlín l'inglese è in lizza con Filip Mareš per la vittoria della categoria giovani che gli consentirebbe di ricevere i 100.000€ da parte del promoter Eurosport Events per correre i rally di Cipro e Ungheria, continuando così a puntare sul trofeo continentale vinto da Vic Elford nel 1967.



“Il Barum Rally sarà importantissimo perché deciderà l’ERC1 Junior Championship - ha detto Ingram - Sono molto dispiaciuto di non aver potuto guidare al limite nelle ultime gare e debbo capire cosa non ha funzionato. L’anno scorso al Barum Rally andai forte nel finale e i miei tempi furono in linea con Kopecký, Lukyanuk e Sordo. So cosa devo fare, cioè il meglio che posso in tutte le aree. Vincere il titolo ci darà la possibilità di continuare a lottare anche per quello assoluto, ma ora pensiamo a questo”.

