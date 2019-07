ERC Junior: Jeets impara molto al debutto su asfalto

Gregor Jeets al Rally di Roma Capitale ha fatto il suo debutto su asfalto in ERC3 Junior.

Il pilota dell'Estonian Autosport Junior Team si è però dovuto ritirare per la rottura di una sospensione, dopo che problemi ai freni lo avevano rallentato inizialmente.



Nonostante tutto, l'estone è riuscito ad ottenere tempi da Top6 in Classe e ad accumulare esperienza importante.



“Nella PS1 ho avuto noie ai freni che hanno rallentato il mio ritmo anche nella PS2, ma la cosa più importante è essere arrivati alla fine di un rally così tosto, il mio primo su asfalto - ha detto Jeets - Al pomeriggio ho migliorato, anche se le note erano troppo lente. La macchina aveva un assetto troppo morbido, siamo giunti ad una curva stretta troppo velocemente; abbiamo colpito il bordo strada rompendo due ruote ed era impossibile proseguire. Penso comunque che abbiamo fatto progressi, anche se abbiamo perso tempo sui percorsi che già conoscevamo e questo non va bene, così come fermarsi troppo presto per problemi. Penso di essere più veloce su terra, comunque su asfalto sono andato bene".

