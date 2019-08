ERC Junior: Jeets settimo in una gara durissima

Gregor Jeets ha terminato settimo in ERC3 Junior il Barum Czech Rally Zlín.

Il pilota dell'Estonian Autosport Junior Team era alla seconda esperienza nell'evento ceco e ha potuto contare sull'aiuto dell'esperto co-pilota Kuldar Sikk.



"La Tappa 1 è stata molto difficile, specialmente la PS9 notturna, non avevo mai visto nulla di simile. Ho cercato di fare del mio meglio imparanto molto, non abbiamo avuto grossi problemi e in ogni prova siamo riusciti a migliorare, a fine rally mi sentivo meglio di quando ho iniziato, ma sicuramente è stata la gara più dura della mia carriera", racconta l'estone.

