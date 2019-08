ERC Junior: le parole dei pretendenti al titolo prima di Zlín

La battaglia per il titolo di Campione ERC1 Junior si deciderà al Barum Czech Rally Zlín fra Chris Ingram e Filip Mareš, mentre in ERC3 Junior Championship la lotta è tutta tra Ken Torn, Efrén Llarena e Sindre Furuseth.

Il vincitore dell'ERC1 Junior si aggiudicherà 100.000€ per correre gli ultimi due eventi dell'anno a Cipro e in Ungheria, mentre quello dell'ERC3 Junior potrà prendere parte a due gare del 2020 con una R5.



I piloti debbono tenere conto dei migliori 4 risultati su 6 eventi. Ecco le parole dei protagonisti prima di Zlín.



Chris Ingram (Gran Bretagna, Toksport WRT), ERC1 Junior, 1° (125 punti)

“Il Barum Rally sarà importantissimo perché deciderà l'ERC1 Junior Championship. Sono molto dispiaciuto di non aver potuto guidare al limite nelle ultime gare e debbo capire cosa non ha funzionato. L'anno scorso al Barum Rally andai forte nel finale e i miei tempi furono in linea con Kopecký, Lukyanuk e Sordo. So cosa devo fare, cioè il meglio che posso in tutte le aree. Vincere il titolo ci darà la possibilità di continuare a lottare anche per quello assoluto, ma ora pensiamo a questo".



Filip Mareš (Repubblica Ceca, ACCR Czech Rally Team), ERC1 Junior, 2° (95 punti)

“Prima di tutto va sottolineato il fatto che siamo in lotta per il titolo al Barum, significa che abbiamo svolto una bella stagione fino ad ora. Siamo prontissimi per questo round finale, dobbiamo dare tutto per concludere al meglio l'anno. Per noi il Barum Rally è il top della stagione, sia dell'ERC che del campionato ceco. Ci sono PS bellissime come la Pindula, tornate nel programma, mentre altre saranno nuove. Sono sicuro che la competizione sarà altissima e certo che avremo tante sfide nella gara da affrontare. Il nostro piano è andare forte ed essere consistenti in ogni PS, finendo il rally senza errori. Sono certo di poterci riuscire, fin da inizio anno ero motivatissimo in vista delle ultime due gare, penso che possiamo vincere il titolo e spero che i nostri fan ci aiutino a farlo con il tifo!"



Ken Torn (Estonia, Estonian Autosport Junior Team), ERC3 Junior, 1° (116 punti)

“Sicuramente è una cosa bellissima, prima della stagione non pensavo di poter correre nell'ERC, ma ogni gara è andata bene e ho migliorato, per cui ora è possibile vincere il titolo. Il premio è una bella occasione perché per un giovane non è semplice trovare il budget per correre con una R5. Quando ho visto i video delle PS mi sono reso conto che è tutto molto diverso rispetto a Roma. Ci sono punti molto sporchi e credo che sarà il rally più difficile di sempre per me".



Efrén Llarena (Spagna, Rallye Team Spain), ERC3 Junior, 2° (110 punti)

“Il mio obiettivo è ovviamente vincee rally e titolo, ma so che sarà difficile perché dipenderà dal risultato di Ken Torn. Il Barum Czech Rally Zlín è una sfida tostissima per tutti, bisognerà attaccare al massimo fin da subito. Lo scorso anno il passo migliorò strada facendo e arrivammo fino al terzo posto, poi purtroppo un problema meccanico ci costrinse al ritiro. Ripartimmo per la tappa finale, per cui il più dei percorsi li conosco. Sarebbe un sogno diventare Campione in ERC3 Junior, la miglior ricompensa per quanto fatto da Real Federación Española de Automovilismo(RFEDA) con il progetto Rallye Team Spain, Mavisa Sport, la mia co-pilota Sara, me e tutti coloro che ci sostengono".



Sindre Furuseth (Norvegia, Saintéloc Junior Team), ERC3 Junior, terzo (96 punti)

“Il Barum Rally è un evento speciale e difficile, pieno di imprevedibilità. Attaccheremo come abbiamo fatto quest'anno, provando ad andare forte e tenerci lontano dai guai. Vincere il titolo ci darebbe una bella mano a passare alla R5 stabilmente, nel 2020 avremmo due grandi occasioni. Dopo l'errore di Roma sembra più dura, ma cercheremo di dire la nostra".



Foto di Martin Husár

