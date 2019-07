ERC Junior, Llarena: “Siamo ancora in corsa”

Efrén Llarena ha riscattato l'incidente al PZM 76th Rally Poland combatendo per il terzo posto in FIA ERC3 Junior Championship al Rally di Roma Capitale.

Il pilota del Rallye Team Spain in Italia ha condotto una Peugeot 208 R2 presa in sostituzione di quella seriamente danneggiata in Polonia e con Sara Fernández è riuscito a salire sul podio e a tornare in lizza per il titolo.



“Dopo l'incidente in Polonia abbiamo lavorato tantissimo per poter essere a Roma - ha detto Llarena - La federazione spagnola mi ha aiutato molto, siamo riusciti a noleggiare una vettura per l'evento e dalle qualifiche siamo stati in lotta coi migliori. Peccato per la foratura a 5km dalla fine della PS1 dove ho perso 1'48", ma dopo ho combattuto per rimontare e finire terzo non è male. Siamo in lotta per il titolo e al Barum Rally ci giocheremo le nostre possibilità".

