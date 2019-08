Efrén Llarena ha ancora una piccola speranza di vittoria del titolo in FIA ERC3 Junior Championship, ma molto dipenderà dal risultato che otterrà Ken Torn al Barum Czech Rally Zlín.

Il pilota del Rallye Team Spain è infatti dietro all'estone per 6 punti, ma quest'ultimo ha vinto tre gare e in termini di scarti è messo meglio rispetto allo spagnolo, che comunque non si arrende.



“Il mio obiettivo è ovviamente vincee rally e titolo, ma so che sarà difficile perché dipenderà dal risultato di Ken Torn - ha detto Llarena - Il Barum Czech Rally Zlín è una sfida tostissima per tutti, bisognerà attaccare al massimo fin da subito. Lo scorso anno il passo migliorò strada facendo e arrivammo fino al terzo posto, poi purtroppo un problema meccanico ci costrinse al ritiro. Ripartimmo per la tappa finale, per cui il più dei percorsi li conosco. Sarebbe un sogno diventare Campione in ERC3 Junior, la miglior ricompensa per quanto fatto da Real Federación Española de Automovilismo(RFEDA) con il progetto Rallye Team Spain, Mavisa Sport, la mia co-pilota Sara, me e tutti coloro che ci sostengono”.



La RFEDA ha lanciato l'iniziativa verso i suoi follower twittando messaggi di incoraggiamento per Llarena, che ha l'occasione di provare a vincere il premio di una R5 per due gare del FIA ERC 2020.

The post ERC Junior: Llarena vede Torn come favorito per il titolo appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.