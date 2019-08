ERC Junior: Marczyk fa affidamento su Kresta per Zlin

Miko Marczyk non è in corsa per il titolo del FIA ERC1 Junior Championship, ma può soffiare la vittoria in gara a Chris Ingram e Filip Mareš.

Il polacco è al debutto al Barum Czech Rally Zlín, reduce dalla vittoria al Rally Rzeszów, ma può contare sul suo caposquadra Roman Kresta, che ha corso tante volte l'evento con la sua Kresta Racing e può dare una mano al portacolori della ŠKODA Polska Motorsport.



“Arrivo al Barum Czech Rally Zlín dopo un bel risultato al Rally Rzeszów e sono molto contento perché questo è uno dei rally più difficili del mondo, non solo per le PS, ma anche perché ci sono moltissimi avversari forti - ha detto Marczyk - E' bello esserci per la prima volta, mi auguro che sia una bella esperienza per il futuro perché è più di un allenamento; ho già visto come sono le PS e il livello di difficoltà è elevatissimo. Ho già effettuato alcuni test su strade simili, il team di Roman Kresta, che si occupa della mia auto, sa che cosa dobbiamo fare e spero sia un vantaggio per noi che siamo debuttanti".

