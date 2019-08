Filip Mareš è pronto a dare tutto pur di vincere il titolo del FIA ERC1 Junior Championship contro Chris Ingram.

Dopo le vittorie ottenute in Polonia e Italia, il ceco è riuscito a guadagnare 30 punti all'inglese e al Barum Czech Rally Zlín i due si contenderanno il premio di 100.000€ che gli consentirà di prendere parte alle gare di Cipro e Ungheria.



“Prima di tutto va sottolineato il fatto che siamo in lotta per il titolo al Barum, significa che abbiamo svolto una bella stagione fino ad ora. Siamo prontissimi per questo round finale, dobbiamo dare tutto per concludere al meglio l’anno. Per noi il Barum Rally è il top della stagione, sia dell’ERC che del campionato ceco. Ci sono PS bellissime come la Pindula, tornate nel programma, mentre altre saranno nuove. Sono sicuro che la competizione sarà altissima e certo che avremo tante sfide nella gara da affrontare. Il nostro piano è andare forte ed essere consistenti in ogni PS, finendo il rally senza errori. Sono certo di poterci riuscire, fin da inizio anno ero motivatissimo in vista delle ultime due gare, penso che possiamo vincere il titolo e spero che i nostri fan ci aiutino a farlo con il tifo!”, ha detto il pilota della Kresta Racing.

The post ERC Junior: Mareš pronto a dare tutto appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.