ERC Junior, Munster punta sui progressi fatti in Polonia

Grégoire Munster debutterà al Rally di Roma Capitale carico dopo i progressi fatti in Polonia e la vittoria ottenuta al Rally Luxembourg.

Il pilota dell'ADAC Opel Rallye Junior Team, era sesto in FIA ERC3 Junior al PZM 76th Rally Poland quando un problema meccanico ha messo K.O. la sua Opel ADAM R2. Ora c'è il suo amato asfalto e per il penultimo evento della stagione pensa positivo.



“Il ritiro in Polonia è stato molto deludente, il rally era stata una esperienza molto incoraggiante - ha detto il belga - Il Rally di Roma Capitale è chiaramente diverso, molto difficile, ma conosco meglio l'asfalto, dato che alle Canarie abbiamo chiuso quarti. L'obiettivo è migliorare questa posizione, penso che con l'ADAC Opel Rallye Junior Team e la ADAM R2 abbiamo tutto per riuscirci in una serie molto tosta".

