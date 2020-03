ERC Junior: non solo test per Cais

Erik Cais si sta preparando per il debutto in FIA ERC1 Junior Championship e sarà in azione al Rallye Tierras Altas de Lorca in questo weekend.

Dopo un test svolto in Austria, il pilota dello Yacco ACCR Team e la navigatrice Jindřiška Žáková si recheranno in Spagna per la gara del campionato locale su Terra e Supercopa.



Lo scopo è conoscere sempre meglio la Ford Fiesta R5 MkII della M-Sport che Cais e collega guideranno all'Azores Rallye a fine marzo.



Il Rallye Tierras Altas de Lorca comincia sabato con la prima delle 8 PS in programma (103,08km).



Foto: Vandraq Studio / Javier Jimenez

