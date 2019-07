ERC Junior: Schwedt vuole fare il Gladiatore di Roma

Roman Schwedt è molto carico per il prossimo round del FIA ERC3 Junior Championship, il Rally di Roma Capitale che il tedesco vuole puntare a vincere.

Il pilota del Team ROMO arriva in Italia forte del secondo posto in Classe RC4 al Rally Luxembourg, e affiancato da Henry Wichura (che sostituisce Lina Meter) ha grandi ambizioni con la sua Peugeot 208 R2.



“Ho iniziato la carriera in Germania su asfalto ed è il miglior fondo per me, per questo voglio fare molto bene a Roma - ha detto Schwedt - Dobbiamo vedere come andranno gli altri, ma sono molto felice di poter essere qui e fiducioso che sarà una bella esperienza".

