ERC Junior, Semerad: “Grazie al gioco del computer ho vinto la mia prima PS!”

Petr Semerád ha vinto la sua prima PS in FIA ERC3 Junior Championship al Barum Czech Rally Zlín sfruttando il videogioco Richard Burns Rally.

Al volante della sua Opel Adam R2, il ceco si è imposto lungo gli 11,55km della "Semetín" assieme a Jiří Hlávka.



“E' stato frustrante sabato mattina per via dell'errore commesso dal mio navigatore, ma i rally sono così e può capitare. Abbiamo cercato di mantenere la concentrazione nella "Semetin" e spingere forte, era una PS che mi piaceva molto e la cosa ha funzionato. Non la conoscevo e l'ho vista per la prima volta dal vivo nelle ricognizioni, anche se nel gioco 'Richard Burns Rally' che facevo era presente. E' un videogame che si può scaricare da chi l'ha creato, mi è sempre piaciuto giocarci e ora sono qui. E' stata la prima vittoria in PS nell'ERC, bellissimo. Ovviamente ho ancora tanto da imparare e so che posso andare più forte in alcuni punti. Domenica è andata bene, ma è stata più difficile perché c'erano PS lunghe come la "Pindula", piena di zone nel bosco e tagli di curva con fango in traiettoria. L'unica cosa che volevamo era tenere lo stesso passo", ha detto il 18enne.

