ERC Junior: Torn punta forte sul titolo

Ken Torn si appresta ad affrontare l'ultimo round del FIA ERC3 Junior Championship puntando forte sul titolo.

Il pilota dell'Estonian Autosport Junior Team è in piena corsa per aggiudicarsi il premio di due gare con una R5 nell'ERC 2020, dopo che con la sua Ford Fiesta R2T gommata Pirelli ha ottenuto tre vittorie.



Ecco quello che ha detto prima di cominciare il Barum Czech Rally Zlín.



“Sicuramente è una cosa bellissima, prima della stagione non pensavo di poter correre nell’ERC, ma ogni gara è andata bene e ho migliorato, per cui ora è possibile vincere il titolo. Il premio è una bella occasione perché per un giovane non è semplice trovare il budget per correre con una R5. Quando ho visto i video delle PS mi sono reso conto che è tutto molto diverso rispetto a Roma. Ci sono punti molto sporchi e credo che sarà il rally più difficile di sempre per me”.

