ERC Junior, un risultato agrodolce per Adielsson

Mattias Adielsson non si è mostrato felice della sua prestazione in FIA ERC1 Junior Championship al Barum Czech Rally Zlín.

Il pilota dello Sweden National Team, affiancato da Andreas Johansson, ha anche dovuto fare i conti con problemi al servosterzo e forature, ma il terzo posto finale della classifica generale lo ha raggiunto anche grazie alla prudenza al debutto con la Ford Fiesta R5 della Orsák Rally Sport.



“Probabilmente ho guidato nel peggiore dei modi di tutta la mia carriera, ma con i ritiri di Arai e Marczyk sono risalito. Adesso vai a spiegare a sponsor e fan come hai fatto a non uscire di strada... - dice lo svedese - Se avessi spinto di più, probabilmente sarebbe successa la stessa cosa, quindi ho preferito perdere 20" in ogni PS e restare in gara. Era il quarto rally su asfalto con una R5 che facevo, l'ultimo è stato due anni fa, non volevo ritirarmi pure io".



"Nella penultima PS ho forato due volte le gomme anteriori, non so come e dove. Finire terzi era importante per la mia carriera, non si può essere certamente contenti di una gara del genere, ma avevamo un obiettivo ed è stato il rally più duro e assurdo che abbia mai fatto. Sabato ho perso 5' per un guasto al servosterzo, poi ci sono state le forature, quindi ho preferito portare a termine il tutto. La prossima volta comunque spingerò al massimo".

