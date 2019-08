ERC Junior: una grande sfida al debutto per Semerad

Petr Semerád torna in azione nel FIA ERC3 Junior Championship in occasione del Barum Czech Rally Zlín.

Il ceco non ha mai preso parte alla gara di casa sua finora essendo troppo giovane, ma ora punterà a fare bene con la propria Opel ADAM R2, presa in sostituzione della Peugeot 208 R2.



“Tutti sanno che questo è uno dei rally più difficili in Europa, è particolarmente impegnativo e non vedo l'ora di cominciare. Sono strade molto scivolose, dobbiamo fare attenzione a tutto, anche agli alberi e ai rami in traiettoria. Solo colui che avrà le idee chiare su tutto riuscirà a farcela. Il mio obiettivo è spingere al massimo, con la Opel mi trovo bene e anche con gli ammortizzatori Öhlins. L'ho usata per vincere il titolo nel rallysprint nel 2018 e so che auto è".

