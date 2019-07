ERC Rally di Roma Capitale, il programma di oggi

Il Rally di Roma Capitale, round cinque del FIA European Rally Championship, comincia oggi.

In programma ci sono Prove Libere, Qualifiche e Cerimonia d'apertura a Castel Sant’Angelo nel centro di Roma, seguita dalla sfilata delle vetture per le strade della Capitale.



Si comincia dalle 7;00 alle 9;00 con le Libere, poi avremo la Qualifying Stage alle 9;30 e successivamente in Top15 avranno la possibilità di scegliere l'ordine di partenza per la Tappa 1 alle 16;00. Alle 18;30 a Castel Sant’Angelo ci sarà la sessione autografi e poi alle 19;00 la parata romana.

