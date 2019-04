ERC Rally Islas Canarias: inizia il conto alla rovescia

Mancano 30 giorni al Rally Islas Canarias, secondo round del FIA European Rally Championship.

La gara si terrà a Las Palmas si svolge su asfalto ed è il primo appuntamento per l'Abarth Rally Cup con le sue 124 rally.



Le Speciali si svolgono su strade di montagna in salita e discesa, per questo i concorrenti debbono compilare il radar in modo molto accurato.



Una delle caratteristiche è l'asfalto abrasivo derivato da lava vulcanica. Il grip quindi è molto alto, soprattuto in caso di pioggia. Le curve si potranno tagliare in traiettoria, ma detriti in strada spesso non ce ne sono.



per saperne di più.

