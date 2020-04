ERC1 Junior: chi è Dominik Dinkel

Dominik Dinkel correrà nel FIA ERC1 Junior Championship per la stagione 2020: vediamo di conoscerlo meglio.

Auto, sempre auto: fra 2017 e 2018 ha chiuso secondo nel DRM, ma quando non corre vende le auto nell'azienda di famiglia.



Affari di famiglia: suo padre Michael e i fratelli Patrick e Marcel hanno trascorsi nel mondo del motorsport.



Avanti con ROMO: ROMO Motorsport si occuperà della sua ŠKODA Fabia R5 Evo.



Fürst navigatrice: Christina Fürst, supportata dallo sponsor Brose, sarà al suo fianco.



La preparazione è tutto: Dinkel sta seguendo un programma di allenamento rigoroso e ha cambiato anche dieta per essere al meglio della forma in ERC1 Junior.



Novità: il Barum Czech Rally Zlín è l'unico evento al quale ha preso parte in passato (con una R2).

