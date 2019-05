ERC1 Junior: López davanti, Loubet perde terreno subito

Pepe López è primo in FIA ERC1 Junior Championship al Rally Islas Canarias con un buon margine su Pierre-Louis Loubet.

Lo spagnolo si è distinto in tutte le prime PS, poi nella 4a è toccato al pilota del Team OSCARO svettare, ma quello della Citroën España ha sfruttato la delaminazione di una gomma sulla macchina del francese che ha perso oltre 40" ritrovandosi terzo (problema che hanno avuto in molti sul fondo abrasivo dei percorsi spagnoli).



Loubet ha quindi ceduto il secondo posto a Chris Ingram (Toksport WRT), che però non ha potuto insidiare più di tanto López, terminando a 36"4 dalla vetta. Loubet è terzo a 57"7.



Alexandros Tsouloftas chiude quarto a 2'49"1 dal leader in quello che è il suo debutto su asfalto.



Emma Falcón completa la Top5 con la Citroën C3 R5 della Escudería Fuertwagen Motorsport con cui ha recuperato qualcosa a Tsouloftas e guida nell'ERC Ladies' Trophy davanti a Nabila Tejpar.

