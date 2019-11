ERC3: Cais vince ed è secondo in campionato

Nonostante i 20" di penalità ricevuti per essere uscito in ritardo dall'assistenza sabato, Erik Cais ha dominato l'ERC3 battendo con oltre 7' di margine Marijan Griebel.

Il tedesco ha sofferto le durissime condizioni climatiche ed è stato molto cauto con la Peugeot 208 R2 della Toksport WRT con cui termina secondo.



Tornato in azione dopo il ritiro di ieri, Miklós Csomós ha vinto un paio di prove in mattinata, mentre Cais ha allungato ulteriormente su Griebel.



Ohran Avciouglu è stato rimandato in strada dalla Toksport WRT, ma l'alternatore della sua Peugeot ha tradito il turco.



Nella stessa categoria, lotta serrata per l'ERC Ladies’ Trophy. La leader Nabila Tejpar ha colpito un albero nella PS10 capottandosi malamente, ma uscendo illesa assieme al suo co-pilota Hugo Magalhães.



Questo ha consentito alla bulgara Stratieva di festeggiare per la terza volta in carriera il titolo rosa.

