Miklós Csomos è andato a sbattere nella PS4 del Rally Hungary e quindi la leadership dell'ERC3 è passata nelle mani di Erik Cais.

Marijan Griebel ed Alexander Rath (Toksport WRT) hanno scelto gomme slick e già nella PS2 "Újhuta" umida hanno perso 30" nei confronti del leader.



Csomós era riuscito a guadagnare 17" su Cais nella PS3, poi l'errore nella PS4 ha danneggiato irreparabilmente la sua Peugeot 208 R2. L'ungherese è finito in una buca e nonostante l'aiuto degli spettatori non è riuscito a proseguire.



Cais ha ora 20"2 su Griebel, seppur nella PS1 il pilota dell'ACCR Czech Rally Team si è trovato ad dover sostituire il cambio della sua Ford Fiesta R2T, lasciando il parco assistenza a 15' dal via della PS2. Il ritardo gli ha portato una penalità di 20", che però lo mantengono comunque al comando. Csomós se riuscirà a riparare i danni domani potrà tornare in azione.



Nel Ladies’ Trophy, Ekaterina Stratieva ha 15" su Nabila Tejpar (Peugeot 208 R2) nonostante abbia perso tempo nella PS4.

The post ERC3: Csomós sbatte nella PS4, Cais leader davanti a Griebel appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.