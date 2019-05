ERC3 Junior: Franceschi e Furuseth in piena lotta

Jean-Baptiste Franceschi e Sindre Furuseth stanno combattendo per il primato in FIA ERC3 Junior Championship al Rally Islas Canarias, separati da soli 6"6 dopo le prime tre PS.

Il francese ha centrato il miglior tempo in tutte le prove di stamattina, ma il pilota del Saintéloc Junior Team non molla e gli è sempre stato in scia, con 0"5 come distacco minimo nella "San Mateo".



Il leader della serie, Efrén Llarena (Rally Team Spain), completa il podio a 18"8 dalla vetta con la sua Peugeot 208 R2 gommata Pirelli.



Quarto Pedro Antunes (FPAK Portugal Team) davanti a Grégoire Munster (ADAC Opel Rallye Junior Team), che nella "Tejeda" ha forato una gomma perdendo tempo.



Miika Hokkanen era in Top5 con la sua Peugeot 208 R2, ma nella PS2 ha forato due volte e con solo una gomma di ricambio ha dovuto abbandonare la scena.



Questo ha consentito a Simon Wagner di recuperare una posizione dopo che nella PS2 aveva riscontrato problemi di guidabilità. L'austriaco è seguito da Grigor Grigorov a 4"9 e da Elias Lundberg (ADAC Opel Rallye Junior Team). Jan Talaš (ACCR Czech Rally Team) è in scia alla Adam R2 ufficiale, con Roland Stengg a completare la Top10 dell'ERC3 Junior.



Florian Bernardi e Yohan Rossel sono invece al comando in ERC3 davanti a Franceschi, che inizialmente era passato in testa fra le R2, per poi cedere strada alla Renault Clio R3T del francese e alla 208 R2 del pilota Peugeot Rally Academy.



Non è partita Catie Munnings, ancora alle prese con l'ascesso dentale che ieri l'aveva fatta soffrire terribilmente dopo Prove Libere e Qualifying Stage. L'inglese è stata visitata d'urgenza, ma ha accusato troppo dolore per poter salire in macchina.

