ERC3 Junior, il leader Furuseth a caccia della vittoria

Sindre Furuseth non ha più intenzione di finire secondo in FIA ERC3 Junior Championship per la terza volta quest'anno.

Al Rally di Roma Capitale il norvegese vuole allungare in classifica, dato che mancano 2 gare alla fine dell'anno, cercando in tutti i modi di aggiudicarsi il successo.



"Il campionato sembra andare bene perché ho 3 secondi posti, ma si contano i 4 migliori risultati e una vittoria è fondamentale peché la differenza tra il primo e il secondo è enorme - ha detto il pilota del Saintéloc Junior Team - A Roma ho una buona opportunità e voglio sfruttarla, conosco le PS dello scorso anno e sono felice di come guido su asfalto ora, alle Canarie ero andato forte e bene con l'assetto. Qui la sfida sarà ogni sconnessione e i tagli in curva, abbiamo un dettagliato piano stilato nei test e dobbiamo puntare a lottare nel miglior modo possibile trovando il giusto bilanciamento".



Oltre ai punti bonus di tappa, in ERC3 Junior la vittoria vale 25 punti e il secondo posto 18.

