ERC3 Junior: Landa sceglie il Rally Liepāja per andare fortissimo

Nikolai Landa ha incluso il Rally Liepāja nel suo programma 2020 che lo vedrà impegnato in FIA ERC3 Junior Championship per via delle somiglianze con il Rally Finland.

L'austriaco correrà con la Ford Fiesta R2T della DriftCompany assieme a suo papà Günter e con il team di Beppo Harrach si augura di crescere velocemente.



“Il mio sogno di gara è il Rally Finland e quello di Liepāja è molto simile, con strade larghe e velocissime - ha detto il 21enne - Mi piace di più la terra rispetto all'asfalto perché credo di andare più forte. E' fantastico avere mio padre al mio fianco e anche Beppo, sono di grande aiuto".



Landa farà anche i rally di Polonia, Repubblica Ceca e forse Italia.



Il Rally Liepāja è in programma il 29-31 maggio nelle strade che uniscono la città lettone e Talsi.

