ERC3 Junior: Pirelli fornitore di gomme per le prossime tre stagioni

Eurosport Events, promoter del FIA European Rally Championship, è lieto di annunciare che la FIA ha dato l'ok per l'estensione dell'accordo con Pirelli per la fornitura di pneumatici al FIA ERC3 Junior Championship fino al 2022.

L'azienda milanese, che già collabora da tempo con la serie dedicata ai giovani, mantiene quindi il suo legame con quella francese e il ruolo di Official Series Partner ERC.



Jean-Baptiste Ley, coordinatore ERC: "Siamo lieti che la FIA abbia accordato il prolungamento dell'accordo con Pirelli per tre anni. Hanno fatto un lavoro incredibile negli ultimi quattro, non solo fornendo gomme, ma anche insegnando ai giovani dell'ERC Junior come gestirle. Nel 2019, per la prima volta, la classifica assoluta è stata vinta da un pilota già Campione dell'ERC3 Junior, Chris Ingram, che conquistò il titolo nel 2017. Questo è stato lo spot migliore per la nostra categoria Junior, ma non sarebbe avvenuto se non avessimo avuto il supporto di Pirelli".



Pirelli ha avuto la garanzia del prolungamento contrattuale dopo il Consiglio Mondiale FIA riunitosi a Parigi il 4 dicembre. Il gommista milanese fornirà le sue P Zero RK per i tre round su asfalto dell'ERC3 Junior del prossimo anno e gli Scorpion K per i tre su terra. Inoltre, tramite i suoi ingegneri presenti sul posto, verrà fornito un servizio di assistenza ed esperienza nella gestione di esse.



Terenzio Testoni, responsabile rally di Pirelli: "Siamo felici di poter continuare ad essere fornitori unici del FIA ERC3 Junior Championship, proseguendo in quella che è la nostra filosofia di promozione dei giovani talenti che saranno il futuro di questo sport. Siamo già stati Official Series Partner dell'ERC, presenti in larga scala ai rally nazionali e in Europa, vedendo talenti crescere dalle prime armi fino ai vertici della categoria. L'ERC è perfetto anche in questo e non vediamo l'ora di cominciare una nuova ed entusiasmante stagione di rally per scoprire i Campioni del futuro”.



La storia di Pirelli nel motorsport è lunga oltre 100 anni e nei rally si è affermata ormai da tempo, anche a livello internazionale. Attualmente è fornitore ufficiale della Formula 1, di gare GT e campionati nazionali di 2 e 4 ruote, divenendo leader mondiale di gomme ad altissime prestazioni.



Calendario 2020 del FIA ERC3 Junior Championship



Round 1: Azores Rallye (terra), 26-28 marzo

Round 2: Rally Islas Canarias (asfalto), 7-9 maggio

Round 3: Rally Liepāja (Lettonia, terra), 29-31 maggio

Round 4: 77th Rally Poland (terra), 26-28 giugno

Round 5: Rally di Roma Capitale (asfalto), 24-26 luglio

Round 6: Barum Czech Rally Zlín (asfalto), 28-30 agosto

