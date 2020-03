ERC3 Junior, Radstrom avrà la nuova Fiesta Rally4

Dennis Rådström sarà al via della stagione 2020 del FIA ERC3 Junior Championship con la nuova Ford Fiesta Rally4.

A gennaio lo svedese aveva annunciato la sua partecipazione con la vecchia Fiesta R2T della M-Sport Poland, ma gli ultimi sviluppi gli porteranno la versione Rally4 della vettura dell'Ovale Blu.



“Ho avuto la fortuna di partecipare allo sviluppo della Fiesta Rally4 quest'inverno e sono felice di quello che ha fatto M-Sport Poland - ha detto Rådström, che verrà affiancato dal suo connazionale Johan Johan - La R2 del 2019 era già molto competitiva, ma la Rally4 lo è ancora di più e si addice maggiormente al mio stile di guida".



“Nell'ERC le gare delle 2WD sono sempre serratissime, non ho ancora visto tutti gli iscritti, ma sono sicuro che la competizione sarà elevatissima. Sono pronto a questa sfida".



Maciej Woda di M-Sport Poland ha detto: "Dennis è un pilota che ha dimostrato il suo talento e la consistenza per spingere la macchina al limite portandola al vertice. Sono convinto che con la nuova Ford Fiesta Rally4 avrà tutto il meglio per provare a vincere l'ERC3 Junior".

