Érdi Jr a caccia del successo e di una… strega!

Dopo aver vinto per due volte il titolo ERC2 del FIA European Rally Championship, Tibor Érdi Jr è passato al volante di una R5 da un anno e un mese, ma come ha rivelato in una intervista ad Anita Toth, la strada per essere competitivi è ancora lunga.

Com'è stato questo passaggio?

“Un anno fa abbiamo comprato la ŠKODA e ci hanno detto che sarebbero serviti alemno 2000km per essere competitivi. Pensavo fosse una esagerazione, ho guidato tante macchine e mi ci sono adattato velocemente, ma poi ho capito che avevano ragione. A Cipro sono arrivato a 1500km e finalmente ho sentito che non c'era nulla di cui preoccuparsi al via delle PS, mentre prima non era così. Non mi sentivo a mio agio e stallavo spesso. Ora tutto viene più semplice".



Hai mai avuto rimorsi su questo cambiamento?

“No, abbiamo dominato l'ERC2 e stare lì per un altro anno e vincere non era cosa che mi interessava. Mi avevano avvertito che la categoria R5 non era semplice e a volte bisogna avere pazienza e adattarsi. Sinceramente però non ho mai pensato sarebbe stato così difficile, specialmente dal punto di vista mentare. L'anno scorso ero l'uomo da battere, ora sono nelle retrovie".



Il primo smacco dove l'hai ricevuto?

“Al Rally Islas Canarias, che avevo vinto due volte in precedenza. Ad un certo punto ero praticamente fuori e gliel'ho data su. E' stata dura, ma era la decisione da prendere. Ho rischiato due volte di sbattere e non mi andava di incorrere in una terza. Forse ho chiesto troppo a me stesso. E' stata una lezione di vita dalla quale ho imparato molto".



Cosa ti ha aiutato nel recupero?

“Al Rally Liepāja avevo chiuso quinto in FP1, poi al via della Qualifying Stage ho stallato e ci siamo ritrovati a fare gli apripista nel primo giorno, mentre nel secondo è andata molto meglio. Diciamo che è stato un buon risultato a metà".



Quest'anno hai forato parecchio...

“Non dirmelo! Mi è successo più volte nel 2019 che in una carriera con la Mitsubishi, ma la cosa peggiore è che non so il perchè! E' una maledizione! Mi sa che dovrò chiamare la mia amica strega..."



Stai scherzando...

“Sembra così, ma il primo anno con la Mitsubishi eravamo un po' in difficoltà e un'amica di mia moglie ha detto che era esperta in quest'area. Le ho chiesto se poteva levarmi il malocchio dalla vettura e ha risposto che era possibile, ma che avrei dovuto chiamarla prima di ogni weekend di gara. L'ho fatto e per due anni abbiamo passato momenti stupendi. Ora però questa cosa non funziona più e mi serve una svolta perché so benissimo di essere in grado di poter ottenere belle cose. Ci sto provando, ma manca un pezzo del puzzle".



Ce la farai al Rally Hungary?

“Forse, sarebbe fantastico e oltretutto ho il vantaggio di aver già corso su alcune PS. Penso conterà molto. Se riusciremo a ripetere le prestazioni dell'anno scorso a Nyíregyháza, ne sarei molto contento. Era stata la prima gara su asfalto con la ŠKODA e terminammo quinti assoluti".

