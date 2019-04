Tibor Érdi Jr sarà al via del Rally Islas Canarias nella sua nuova avventura che lo vedrà combattere per i punti nel FIA European Rally Championship con la ŠKODA Fabia R5.

Dopo aver conquistato il titolo in Classe ERC2, l'ungherese e il tuo Érdi Rallye Team affrontano la sfida spagnola reduci dal Credobus Eger Rallye, svoltosi sulle strade di Pécs, con il nuovo co-pilota Szabolcs Kovács.



La gara, che serviva per allenamento, non è andata benissimo, dato che dopo 5km è arrivata una foratura all'anteriore destra che ha fatto scivolare i due magiari al 16° posto, per poi rimontare fino al 7°.



Érdi Jr si è comunque detto contento: "Il meteo era bello e così anche la gente, sono felice del mio co-pilota e della macchina e non vedo l'ora di correre il Rally Islas Canarias. E' sempre un piacere essere nell'ERC per via dell'atmosfera. Mi aspetto una grande sfida per il podio, vorrei raggiungere la Top10".



Foto: Norbert Cseh

The post Érdi Jr pronto per l’ERC dopo gli allenamenti appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.