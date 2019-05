Érdi Jr. apre la tappa di venerdì

Tibor Érdi Jr., Campione in carica della Classe ERC2 del FIA European Rally Championship, sarà il primo pilota ad entrare in azione nella Tappa 1 del Rally Islas Canarias che comincia venerdì.

L'ungherese ha chiuso 15° con la sua ŠKODA Fabia R5 la Qualifying Stage, dunque è stato l'ultimo a poter scegliere la sua posizione di partenza.



Fra i vari concorrenti ci sono state strategie differenti e molto interessanti, come ad esempio il vincitore della qualifica, Pepe López, che ha optato per il 7° posto.



“Qui alle Canarie c'è molto vento e tagliando le curve la strada si sporca. Meglio partire dopo qualche pilota", ha detto il ragazzo del Citroën Rally Team.



Iván Ares (Hyundai Motor España) ha invece scelto di scattare per terzo con la sua i20 R5, mentre Alexey Lukyanuk è andato nella direzione opposta allo spagnolo decidendo per il 15° posto.



“Ogni anno cerco sempre di partire dopo un po' perché se stanotte piove la strada si pulirà e non essendoci buche la traiettoria verrà definita dopo alcuni passaggi. Controllerò bene i punti di frenata e le linee", ha affermato il portacolori della Saintéloc Racing.



Altri hanno seguito López, come ad esempio José Antonio Suárez (Rally Team Spain) e Pierre-Louis Loubet (Team OSCARO), sesto e ottavo. Nobert Herczig (MOL Racing Team) e Vojtěch Štajf (ACCR Czech Team) sono invece decimo e quinto.



Il leader Łukasz Habaj partirà 14°, subito dopo Marijan Griebel.



Si comincia alle 10;08 locali con Érdi Jr. primo delle 100 auto iscritte che affronteranno i 10,96km della "Valsequillo-Festina".



Diretta su ERC Radio per tutto il giorno con Chris Rawes e Julian Porter.

