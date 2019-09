Tibor Érdi Jr, Campione in carica dell'ERC2, spera di tornare a casa da Cipro con un bel risultato rispetto al passato.

L'ungherese prese parte alla gara nel 2015, ma si ritirò già nella PS3.



"Sarà una sfida molto tosta perché l'unica volta che l'affrontai mi ritirari quasi subito - ricorda Érdi Jr, che ora guida una ŠKODA Fabia R5 - Comunque le PS mi piacciono molto, all'epoca dovevo pensare alla gestione della mia Mitsubishi Evo X nelle alte temperature, per cui ho poi preferito non iscrivermi più all'evento. Ora sono in gara con una macchina diversa e un altro navigatore, ma non credo che sia una gara più semplice del 2015".



“In generale mi auguro di ottenere un bel risultato, non posso permettermi di siglare solo un punto con la ŠKODA e penso che a Cipro l'obiettivo sia raggiungibile perché su terra mi sento meglio con questa macchina. Arrivare in Top10 sarebbe soddisfacente".



Il Cyprus Rally si corre a Nicosia il 27-29 settembre.

The post Érdi spera in un Rally di Cipro migliore appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.