Falcón al lavoro su altre gare nell’ERC

Emma Falcón, Campionessa 2018 dell'ERC Ladies’ Trophy, punta a correre in FIA ERC1 Junior Championship anche il Rally di Roma Capitale, ma prima ci sarà da affrontare quello delle Canarie.

La ragazza della Escuderia Fuertwagen Motorsport sarà in azione per l'evento di casa sua con una Citroën C3 R5 come impegno della serie spagnola, la sua priorità di questa stagione, ma non esclude ulteriori eventi nell'ERC.



“Il Rally Islas Canarias è una delle mie gare preferite, oltre che quella di casa. Avrò una spinta in più e il mio obiettivo sarà arrivare alla fine perché non ho molta esperienza con la R5, che è molto diversa rispetto alla R2. Voglio crescere e avvicinarmi ai migliori dell'ERC1 Junior, poi vedrò se correre anche il Rally di Roma Capitale".

