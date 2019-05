Falcón contenta del suo ritorno nell’ERC

Emma Falcón si è detta contenta di come ha concluso il Rally Islas Canarias.

La spagnola ha vinto nell'ERC Ladies’ Trophy e si è classificata quinta in ERC1 Junior, suo miglior risultato nella serie.



“Siamo contenti perché impariamo a conoscere la macchina sempre di più - ha detto - Ero solo al terzo rally con la C3 R5 e debbo fare altri km per aumentare il feeling. Ho forato la posteriore destra nella PS11 perdendo tempo, poi ci sono stati problemi al cambio e credo che sia colpa mia. In una frenata ho cambiato marcia mentre spingevo sui pedali e qualcosa si è rotto. Comunque mi sono trovata bene e sono contenta, ora spero di correre anche a Roma".



Gli unici due problemi per la Falcón sono stati al cambio e per una foratura.

