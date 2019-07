Emma Falcón ha sfiorato la Top10 al Rally di Roma Capitale, terminando al 12° posto l'evento tricolore del FIA European Rally Championship solamente per un problema alla frizione.

La spagnola, che ha vinto l'ERC Ladies’ Trophy, si è messa in luce con la Citroën C3 R5 affiancata da Eduardo González chiudendo 5a in ERC1 Junior.



“E' stato un rally duro, avrei bisogno di fare altri test con questa macchina per affinare l'assetto e conoscerla meglio. Nella PS1 ho capito di dover cambiare il set-up perché era troppo rigido, nella PS2 e nella PS3 è andata meglio perché c'erano meno sconnessioni, ma nella seconda ho colpito un sasso enorme; ho pensato di aver forato, ma alla fine è andata bene. La Tappa 2 è stata lunga, il team ha cambiato la frizione in servizio e sono contenta di aver completato la gara facendo tanti km. Ora torneremo in azione alle Canarie, spero di essere nuovamente nell'ERC in Ungheria, ci piacerebbe, vediamo", ha detto la Falcon.

The post Falcón da Top10 a Roma appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.