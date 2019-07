Falcón: “Nell’ERC la prima cosa è imparare”

Nell'ERC Ladies’ Trophy si rivede Emma Falcón, pronta ad accumulare altra esperienza al Rally di Roma Capitale.

La spagnola sarà in azione con la Citroën C3 R5 della Escuderia Fuertwagen Motorsport affiancata da Eduardo González, in una gara che lo scorso anno la vide chiudere sesta in ERC3 e seconda fra le donne.



“Questo è uno dei rally che mi piacciono di più, ma sarà la prima volta per me qui con una R5 - ha detto la Falcón - E' una stagione di adattamento alla macchina, spero il prossimo anno di fare più eventi".

