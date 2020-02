Feofanov: “L’ERC2 sarebbe una bella storia da raccontare ai miei nipoti”

Dmitry Feofanov è pronto a sfidare Tibor Érdi Jr nella stagione 2020 del FIA European Rally Championship nella quale andrà a caccia del titolo in Classe ERC2 con la Mitsubishi Lancer Evolution X.

Il pilota della Prospeed comincerà la sua avventura al Rally Islas Canarias affiancato da Normunds Kokins, dopo che nel 2019 aveva preso parte a tre eventi per capire come fosse la serie.



Perché hai scelto l'ERC nel 2020?

“Quando l'ho provato l'anno scorso mi sono reso conto che era di un livello completamente diverso in tutto. Difficoltà, organizzazione, tipo di gare, e quant'altro rispetto alle competizioni baltiche nazionali. Mi è piaciuto e mi sono sentito parte di qualcosa di grande, se faccio le cose bene posso essere competitivo. So che ho la possibilità di lottare per il titolo grazie ad un buon budget e al Gruppon N, non credo di poter avere altre occasioni come questa in futuro, quindi sfruttiamo il momento".



Obiettivi e speranze per quest'anno?

“Come minimo fare esperienza nelle gare dell'ERC, specialmente in quelle che non ho fatto l'anno scorso. Cercherò di salire sempre sul podio dell'ERC2 e a fine anno".



Il titolo cosa significherebbe per te?

“Sarebbe il massimo per me, un anno fa non ci avrei nemmeno pensato o sognato. Sarebbe il più grande obiettivo centrato nella mia storia e un bel racconto per i miei nipoti!"



Riuscirai a fare più di quattro gare?

“Sicuramente, poi vedremo i risultati dopo le prime quattro. Dovrò imparare bene l'asfalto, ad inizio luglio sarà tutto più chiaro".



Per l'asfalto sei carico o preoccupato?

“Le Canarie saranno l'unico rally così e penso sia duro perché non ho esperienza. Ma sono carico e voglio divertirmi, darò il massimo preparandomi al meglio nel tempo che resta da qui all'evento".



Nel 2020 sarai con la Prospeed, squadra importante per l'ERC2...

“Ha tanti anni di esperienza nell'ERC e sanno come si preparano questi eventi, come si lavora e come gestire le situazioni e la macchina. E' tutto molto importante e il motivo per cui ho scelto questo team. Credo che con loro si possano raggiungere bei risultati evitando errori".

The post Feofanov: “L’ERC2 sarebbe una bella storia da raccontare ai miei nipoti” appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.