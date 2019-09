Fernández apre la Tappa 2 del Cyprus Rally

Emilio Fernández aprirà la Tappa 2 del Cyprus Rally, round sette del FIA European Rally Championship.

Il pilota della Toksport WRT è al debutto nella serie e affronterà per primo i 20,17km della "Sigan Management Kapouras" dalle ore 08;49 locali.



Nasser Al-Attiyah, leader dell'evento, partirà per decimo, preceduto da Alexey Lukyanuk.



Domenica saranno 31 gli equipaggi in gara.

