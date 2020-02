Fernández: “Fantastico fare la navigatrice di Delecour”

Sara Fernández, co-pilota di Efrén Llarena nel trionfo in FIA ERC3 ed ERC3 Junior nel 2019, ha avuto la grande occasione di fare da navigatrice a François Delecour.

Il francese, che è stato protagonista anche del FIA World Rally Championship, è stato invitato dal magazine Échappement per provare la nuova Peugeot 208 Rally 4 sugli asfalti di Fafe, in Portogallo, a dicembre.



Al suo fianco si è seduta la Fernández, chiamata da Peugeot Sport e Sports&You.



"In un primo momento non ci potevo credere, ma anche dopo aver finito... ho fatto da co-pilota a François Delecour! - ha detto la spagnola - Ero molto contenta e gratificata, mi sono seduta al fianco di un grande dei rally e per la prima volta ho dovuto usare note in francese. Spero che il mio lavoro gli sia stato utile, mi sono trovata bene e motivata".



Anche Llarena era presente al test e ha potuto parlare con Delecour della Peugeot 208 Rally 4.



“Per me è stato molto speciale poter dare le mie indicazioni sulla macchina ad una leggenda come lui - spiega Llarena - E' stato un piacere discutere assieme delle sensazioni e del ruolo che per la prima volta ricopro da pilota ufficiale di Peugeot Sport- Mi sono divertito molto a scoprire come si comporta l'auto su questi percorsi".



