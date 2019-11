Festa in Abarth Rally Cup per Nucita

Andrea Nucitaè Campione in Abarth Rally Cup dopo un ultimo round del FIA European Rally Championship mozzafiato.

Al Rally Hungary, il siciliano e Bernardo di Caro sono riusciti a ripartire per la Tappa 2 di domenica, aggiudicandosi i 30.000€ di premio per il vincitore.



Ritirato invece Dariusz Poloński nelle fasi finali per un problema alla frizione.

