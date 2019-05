Franceschi al comando in ERC3 Junior alle Canarie, Bernardi guida in ERC3

Jean-Baptiste Franceschi ha vinto 6 PS su 8 in FIA ERC3 Junior Championship al Rally Islas Canarias concludendo con 16"9 di vantaggio su Sindre Furuseth (Saintéloc Junior Team).

In ERC3 al primo posto abbiamo invece Florian Bernardi con la sua Renault Clio, seguito da Yohan Rossel (Peugeot Rally Academy) a 22"9 e dallo stesso Franceschi, che fra PS2-3 ha avuto problemi al rifornimento perdendo tempo.



Il transalpino ha atteso invano un membro del suo team (che si era perso per strada), dunque gli uomini della Saintéloc hanno fatto benzina alla sua Ford Fiesta R2T. Franceschi è però arrivato in ritardo di 2' al controllo orario prendendo così 20" di penalitàe scivolando terzo, ma le PS vinte al pomeriggio lo hanno riportato davanti.



Furuseth ha provato a resistergli, anche se in salita fatica parecchio, ma resta comunque secondo davanti ad Efrén Llarena, vincitore con la Peugeot del Rally Team Spain di entrambe le SuperSpeciali a Las Palmas piazzandosi a 10"8 dal norvegese.



Quarto Pedro Antunes (FPAK Portugal Team), ma molto più staccato dal terzetto con la sua Peugeot 208 R2, intento a cercare di tenersi alle spalle altri rivali come Simon Wagner (Stengg Motorsport), incappato in un misterioso problema tecnico allo sterzo della sua Opel ADAM R2 nei due passaggi sulla "San Mateo". L'austriaco è scivolato settimo nella PS2, poi ha rimontato combattendo con Grégoire Munster (ADAC Opel Rallye Junior Team) per la posizione in Top5, con quest'ultimo che nel finale ha forato. Wagner ha perso però 9" a Las Palmas e Munster lo ha scavalcato per 2"3



Grigor Grigorov ha debuttato in ERC3 Junior chiudendo la tappa settimo a 9"9 dai due sopracitati, mentre in casa ACCR Czech Rally Team il giovane Jan Talaš è ottavo a 10"9 dal bulgaro.



Completano la classifica Roman Schwedt (Team ROMO - Peugeot 208), Roland Stengg, Elias Lundberg (ADAC Opel Rallye Junior Team) e Kristóf Klausz.



Petr Semerád si è capottato ad un tornantino nella PS2, ma è riuscito a proseguire nonostante qualche danno alla carrozzeria e al momento è 12° seguito da Nabila Tejpar.



Miika Hokkanen era uno dei favoriti, ma una doppia foratura tra PS2 e 3 lo ha messo K.O. avendo solo una ruota di scorta.



Sean Johnston è invece 11° in ERC3 con la 208 della Saintéloc, al momento tra Talaš e Schwedt. Catie Munnings (Peugeot Rally Academy) non è partita a causa dell'ascesso dentale.

The post Franceschi al comando in ERC3 Junior alle Canarie, Bernardi guida in ERC3 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.