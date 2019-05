Jean-Baptiste Franceschi si è detto contentissimo della sua nuova Ford Fiesta R2T e della battaglia che sta combattendo per la vittoria in FIA ERC3 Junior Championship al Rally Islas Canarias.

Il francese aveva vinto le prime tre PS di stamattina, poi è stato penalizzato per un ritardo al controllo nella PS3 poiché in attesa di un membro del suo team che arrivasse alla zona per il rifornimento.



“Stavamo aspettando, ma non arrivava nessuno e poi mi hanno detto che l'addetto si era perso - ha spiegato Franceschi - Roba da matti, ma anche questo succede nei rally, per fortuna che quelli della Saintéloc ci hanno dato una mano a fare rifornimento. Senza di loro ci saremo dovuti fermare, quindi grazie".



Nonostante la penalità, Franceschi è tornato al comando sfruttando una Ford Fiesta R2T che gli piace molto: "Come prima volta direi che va tutto benissimo, la velocità è buona e dopo un giorno di test e uno shakedown direi che è promettente".

The post Franceschi contento della nuova Fiesta e della lotta nell’ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.