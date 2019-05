Franceschi e una grande occasione in ERC Junior

Jean-Baptiste Franceschi avrà la grande occasione di mettere in pratica il suo talento in FIA ERC3 Junior Championship con il debutto al Rally Islas Canarias.

Il 23enne francese correrà con una Ford Fiesta R2T della M-Sport Poland affiancato da Anthony Gorguilo.



Per l'ERC3 Junior si tratta dell'ennesimo talento pronto all'esperienza internazionale supportato dalla federazione del suo paese, in questo caso la FFSA.



“Dopo la collaborazione dello scorso anno ho avuto la chance di correre con M-Sport Poland grazie al mio sponsor. Sono in una serie internazionale molto importante e storicamente in ERC Junior al Rally Islas Canarias c'è sempre stata battaglia. Abbiamo visto già alle Azzorre che ci sono piloti velocissimi, gli spagnoli conoscono le PS e penso che sarà una battaglia durissima", ha detto.



Franceschi è cresciuto facendo kick-boxing e ha conquistato il titolo Junior in Francia nel 2017 e con il supporto di Equipe de France FFSA è salito sul podio del WRC nella sua categoria in Corsica, Sardegna, Finalndia e Gran Bretagna l'anno scorso.



Riguardo la sua Ford Fiesta R2T, Franceschi ha aggiunto: "Ho testato la macchina nei suoi ultimi sviluppi alla fine del 2018 e sono rimasto molto colpito. E' una generazione completamente nuova di R2 e non vedo l'ora di guidarla alle Canarie".

