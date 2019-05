Franceschi: “Ecco cosa è andato storto in Lettonia”

Jean-Baptiste Franceschi avrebbe potuto chiudere secondo dietro a Ken Torn in FIA ERC3 Junior Championship al Rally Liepāja, ma qualcosa è andato storto.

Prima della PS9, il francese si è scordato di chiudere il cofano della sua Ford Fiesta R2T e...



“Prima della PS9 al via pioveva e ho voluto cambiare qualcosa, ma ho dimenticato di chiudere il cofano e al primo salto si è aperto. Per 18km ho continuato così", ha detto Franceschi.



"Le PS erano incredibili e abbiamo migliorato molto considerando che era la prima volta che le facevo. Erano molto diverse dal solito e mi sono divertito tantissimo. Ho provato ad essere prudente lavorando molto sulle note. Tutto sommato ho raccolto buone cose, anche se ognuno di noi corre per vincere, quindi speravo andasse meglio. Ho sbagliato e l'ho pagato, ma sono contento e ho lottato contro Ken Torn, il che è incredibile per me".

