Jean-Baptiste Franceschi è pronto per il Barum Czech Rally Zlín, ultimo round del FIA ERC3 Junior Championship.

Il francese, vincitore del Rally Islas Canarias, è uno dei favoriti per la gara asfaltata ceca con la sua Ford Fiesta R2T, nonostante sia la prima volta che l'affronta.



“Sono ad un altro nuovo rally, ma l'ho sempre seguito con interesse perché ha una bella atmosfera - ha detto il pilota della Orsák Rally Sport - Non conosco molto di questo evento, se non che è assurdo! Ringrazio la M-Sport che ha organizzato due giorni di test per prepararci al meglio, il mio obiettivo è trovare confidenza per poi essere veloci. In gara darò tutto, me la dovrò vedere con ben 39 R2 e spero di ottenere un bel risultato per il team, ovviamente".

The post Franceschi pronto per Zlin appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.