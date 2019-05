Franceschi supera Rossel in ERC3

Florian Bernardi è al comando della Classe ERC3 del FIA European Rally Championship, mentre è grande lotta per il podio tra Jean-Baptiste Franceschi e Yohan Rossel.

Bernardi ha vinto con la propria Renault Clio R3T la maggior parte delle PS di venerdì, ma stamattina Franceschi sta recuperando terreno e ha già passato il pilota della Peugeot Rally Academy nella PS12 con tre successi cronometrici che lo hanno portato secondo per 5"7.



Ora Franceschi ne ha 16 da rimontare a Bernardi, che non è molto contento del suo passo: "Non lo trovo buono e non so perché, cambiamenti non ne ho fatti, quindi forse sono io!"



Francheschi è sempre primo in ERC3 Junior, dove Sindre Furuseth ha avuto problemi ai freni nella PS9 alla Peugeot della Saintéloc Racing; il norvegese si è quindi ritirato mentre era secondo e questo ha consentito ad Efrén Llarena (Rally Team Spain) si guadagnare la piazza d'onore con 26"8 su Pedro Antunes (FPAK Portugal Team ERC).



Grégoire Munster (ADAC Opel Rallye Junior Team) e Simon Wagner (Stengg Motorsport) hanno ripreso la loro lotta per la Top5 scambiandosi le posizioni fra PS9 e PS10, con l'austriaco che ha dovuto anche correre senza note negli ultimi 10km della "Galdar".



Grigor Grigorov mantiene il sesto piazzamento al debutto con qualche difficoltà nelle note, mentre Sean Johnston (Saintéloc) sale ottavo.



Roman Schwedt si è dovuto ritirare nella PS11 cedendo la Top10 ad Elias Lundberg (ADAC Opel Rallye Junior Team).



Petr Semerád completa l'elenco dei giovani con la sua Peugeot 208 R2 davanti a Kristóf Klausz e Nabila Tejpar, mentre è tornato con il Rally2 Miika Hokkanen.

