Franceschi vince in ERC3 Junior, Torn è Campione

La vittoria di Jean-Baptiste Franceschi in FIA ERC3 Junior Championship al Barum Czech Rally Zlín ha fatto sì che il suo compagno Ken Torn sia riuscito a battere per 7 punti Efrén Llarena (Rallye Team Spain) laureandosi Campione 2019.

L'estone aveva sudato freddo stamattina nella PS10 "Kašava" quando aveva perso 2' per via di una foratura, ritrovandosi quinto e in lotta con Erik Cais (ACCR Czech Rally Team), con Llarena virtualmente Campione.



Franceschi è invece riuscito a superare Llarena nella medesima prova, allungando nella successiva "Maják", con risposta dello spagnolo nella PS12 "Pindula", ossia il percorso finale che però ha visto il ragazzo del Rally Team Spain arrendersi.



Niente da fare nemmeno per Sindre Furuseth, anch'esso partito con possibilità di titolo, ma sceso quarto nella penultima PS sopravanzato da Cais, salito sul podio con tempi notevoli per tutta la Tappa 2.



Torn completa la Top5 superando nella PS15 i rivali dell'ERC3 Florian Bernardi e Yohan Rossel (Peugeot Rally Academy), seguiti da Miklós Csomós (East Motorsport Kft.), René Dohnal (ACCR Czech Rally Team) ed Orhan Avcioğlu (Toksport WRT), quest'ultimo autore di un sorpasso finale su Sean Johnston nella PS15 "Pindula" per 0"6.



Petr Semerád (GO+CARS GO+Eauto) è invece saltato davanti ai due piloti dell'ADAC Opel Rallye Junior Team - Elias Lundberg e Grégoire Munster - poi si è ritirato per problemi tecnici.



Nabila Tejbar ha invece ottenuto la vittoria nell'ERC Ladies’ Trophy beffando Ekaterina Stratieva per 7"2 con mezzo minuto guadagnato nella prova finale.

