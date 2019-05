Franceschi vuole la seconda vittoria in ERC3 Junior

Jean-Baptiste Franceschi al Rally Liepāja si presenta carico.

Fresco di successo in FIA ERC3 Junior Championship, il fancese vuole ripetersi anche in Lettonia, ma è consapevole che non sarà semplice.



“Sarà un evento speciale, anche perché non sono abituato a correre su questi percorsi così veloci - ha detto Franceschi - Non sarà semplice, ma mi preparerò al meglio. Ringrazio M-Sport per i due giorni di test che ha organizzato, saranno perfetti per imparare. L’obiettivo è lottare per la vittoria, vedremo se ci riusciremo”.

