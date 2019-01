Fratelli di R5

Julian e Simon Wagner lasceranno da parte le rispettiva R2 per correre con due ŠKODA Fabia R5 l'Int. Lietz Sport Jänner Rallye di questo weekend.

Simon Wagner – a podio in ERC Junior l'anno scorso - non ha mai perso quando ha guidato le R5, mentre per Julian è il debutto nell'evento che in passato ha fatto parte anche del FIA European Rally Championship.



Ad occuparsi delle loro auto ci penserà il Team Baumschlager Rallye & Racing con il supporto della co-pilota Anne Katharina Stein.



Presenti anche Hermann Neubauer e Bernhard Ettel con la loro Ford Fiesta R5 ad affrontare le 16 PS in programma.



Nella foto: Julian (a sinistra) e Simon Wagner al Barum Czech Rally Zlín del 2017 quando finirono 4° e 3° in ERC Junior Under 27.

