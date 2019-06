Furuseth batte Llarena per 0″1 in ERC3 Junior

In FIA ERC3 Junior Championship, Sindre Furuseth ed Efrén Llarena hanno cominciato un bel testa a testa al PZM 76th Rally Poland nella PS1 "Mikołajki Arena".

Entrambi su Peugeot 208 R2 gommate Pirelli, il pilota del Saintéloc Junior Team ha preceduto quello del Rally Team Spain per 0"1.



“Quest'anno nelle superspeciali siamo 2-1 per me!", ha detto il norvegese.



Lo spagnolo ha invece avuto qualche problema con l'interfono a sentire le note di Sara Fernandez: "Sono felice comunque perché il tempo è buonissimo, in questo tipo di PS la strada non è così male come in quelle vere e proprie".



Ken Torn, al volante di una Ford Fiesta R2T nuova di zecca, si piazza terzo a 0"6 da Furuseth, poi abbiamo Tomasz Zbroja (GO+Cars GO+EAuto) ed Erik Cais (ACCR Czech Rally Team).



Steve Røkland, che era stato il più rapido dell'ERC3 Junior nella Qualifying Stage, completa la classifica.

