Furuseth beffato da Torn in ERC3 Junior

Ken Torn continua a volare in FIA ERC3 Junior Championship e al PZM 76th Rally Poland si ritrova al comando dopo la Tappa 1.

Il pilota dell'Estonian Autosport Junior Team ha inseguito a lungo Sindre Furuseth, che aveva dominato la prima parte di prove. Il ragazzo del Saintéloc Junior Team era in testa, poi sono cominciati i guai, a partire dalla perdita degli occhiali da parte del suo navigatore Jim Hjerpe e dalla foratura nella "Olecko" che lo ha fatto scivolare terzo.



Torn è stato impeccabile a balzare al comando con la sua nuovissima Ford Fiesta R2T (quella originale è andata distrutta nei test pre-gara), con il leader Efrén Llarena (Rally Team Spain) secondo. Per altro l'estone ha passato lo spagnolo nella PS5 nonostante un fuori strada in un campo.



Furuseth, Torn e Llarena sono comunque vicinissimi se pensiamo che li racchiudono appena 8"9.



“Ho capito di aver colpito un sasso ad inizio prova, ma era all'interno di una curva e non pensavo di averlo preso così forte - dice Furuseth - Dev'essere stata una foratura lenta, ad un km dalla fine la gomma si è afflosciata e fortunatamente non abbiamo perso troppo tempo, per cui domani attaccheremo".



Miika Hokkanen aveva iniziato benissimo nella "Paprotki" rimontando dal 15° al 4° posto, poi ha commesso un errore sbandando e restando bloccato nelle balle di paglia senza poter mettere la retromarcia. Il finlandese si è riscattato con diversi crono Top3 ed è ai piedi del podio, approfittando anche del capottamento di Steve Røkland, fuori con la propria Peugeot 208 R2 nella PS8.



Il debuttante Adam Westlund è in Top5 anche perché la Olecko è stata disastrosa per Elias Lundberg (ADAC Opel Rallye Junior Team) e Tomasz Zbroja (GO+Cars GO+EAuto), con quest'ultimo che si è comunque riavvicinato al quinto posto dopo la "Mikołajki Arena".



Lundberg ha dovuto fare i conti con le rotture di servosterzo e interfono perdendo oltre mezzo minuto, chiudendo settimo con la Adam R2 dell'ADAC Opel Rallye Junior Team davanti al suo collega Grégoire Munster.



In casa Team ROMO, Roman Schwedt precede Sean Johnston (Saintéloc) a completare la Top10 dell'ERC3: l'americano ed Alex Kihurani stanno sperimentando il sistema-note della stella WRC Andreas Mikkelsen.



Pedro Antunes (FPAK Portugal Team ERC) è nono con una Peugeot aggiustata alla buona dopo il capottamento delle libere, seguito dalla Ford dell'ACCR Czech Rally Team condotta da Erik Cais a 2"9.



Jan Talaš, Gregor Jeets, Florian Bernardi e la leader dell'ERC Ladies’ Trophy Nabila Tejpar chiudono la graduatoria.

