Furuseth: “Mi dispiace per l’incidente”

Dopo aver sbattuto quando era saldamente in testa in FIA ERC3 Junior Championship al Rally di Roma Capitale, Sindre Furuseth si è voluto scusare con il suo team.

Il pilota della Saintéloc poteva ottenere la prima vittoria dell'anno dopo aver segnato per tre volte il miglior tempo in categoria, dove conduceva serenamente su Grégoire Munster (ADAC Opel Rallye Junior Team).



Nella PS5 un errore lo ha messo K.O. per la rottura dello sterzo e il norvegese ha alzato bandiera bianca.



“A 3km dal traguardo della PS6 siamo arrivati ad una curva completamente piena di terra e abbiamo sbandato nonostante andassimo a passo d'uomo - ha spiegato Furuseth sui social media - Mi dispiace per il team e chiedo scusa, anche agli sponsor, ai nostri amici e alle nostre famiglie che ci sostengono. Avevamo una grande occasione stavolta e l'ho buttata via".



Furuseth in campionato è primo in ERC3 ed ERC3 Junior, ma con soli due punti su Efrén Llarena (Rally Team Spain) e 13 su Ken Torn (Estonian Autosport Junior Team).

